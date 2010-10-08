Доработка простого дизайна для сайта

Имеем: phpprobid - движок аукциона. Необходимо. 1. Создать современный дизайн (не тяжелый) 2. Натянуть его на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно доработать дизайн для сайта-странички http://xpress-it.ru/ который сразу нужно будет разместить, вместе со статьей. Сайт сделан в html, логотип не обязательно, все упирается в стоимость. ТЗ графическое, во вложении ТЗ_1.png Левое меню без ссылок, просто перечисление услуг.
2. В макете .psd для другого сайта добавить форму авторизации (правее от "акции") и корзину (над или под новостями). Файл ТЗ_2.png
Второй пункт нужно сделать сегодня, как можно раньше.
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