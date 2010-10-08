Создание заглавной страницы

Нужно что-то простое корпоративное без излишних заморочек. С удовольствием отвечу на все вопросы. Ориентируюсь на стоимость до 50 у.е. Срок 1 максимум 2 дня. Для тех у кого есть портфолио - достаточно показать портфолио, если такого у Вас ...