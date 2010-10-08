Создание заглавной страницы

Есть готовый шаблон в PSD его надо перекрасить в новые цвета и сделать нарезку, не меняя размеров сделать дизайн шапки (4-ре модуля) все данные в аттаче (файл переименовать в Архив.7z и распаковать используя www.7-zip.org)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имею браузерную игру .. в поисках Flash художника для создания заглавной страницы ..
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