Есть готовый шаблон в PSD его надо перекрасить в новые цвета и сделать нарезку, не меняя размеров сделать дизайн шапки (4-ре модуля) все данные в аттаче (файл переименовать в Архив.7z и распаковать используя www.7-zip.org)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайин интернет-магазина ножей.
ТЗ прилагаю.
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