Обновить и переверстать существующий дизайн в DIV

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок360 просмотров
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Необходимо обновить, освежить, улучшить дизайн сайта (учитывая цвета, фирменный стиль и общую концепцию проекта) и параллельно переверстать его в дивах.

Речь идет всего об 1ой странице шаблонной со всеми элементами, блоки, формы и общий дизайн.

Переделывать все страницы сайта не нужно, всего лишь отправить мне одну готовую с указанными элементами :)

Пациент: http://barier-pro.ru

Могу предоставить лого в формате psd, а так же сайт на который стоит равняться при обновлении дизайна.

Срок: 2 дня.

13 лет назад
daykkin
Павел 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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