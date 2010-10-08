Обновить и переверстать существующий дизайн в DIV

Необходимо обновить, освежить, улучшить дизайн сайта (учитывая цвета, фирменный стиль и общую концепцию проекта) и параллельно переверстать его в дивах.

Речь идет всего об 1ой странице шаблонной со всеми элементами, блоки, формы и общий дизайн.

Переделывать все страницы сайта не нужно, всего лишь отправить мне одну готовую с указанными элементами :)

Пациент: http://barier-pro.ru

Могу предоставить лого в формате psd, а так же сайт на который стоит равняться при обновлении дизайна.

Срок: 2 дня.