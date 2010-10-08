Перекрасить готовый шаблон + немного дизайна

Нужно сделать дизайн одной страницы сайта эзотерической тематики. Дизайн резиновый. Оплата 6000 рублей (нал, вебмани, яндекс-деньги). По результатам работы возможен подряд на дизайн нескольких сайтов. От вас: портфолио, оперативность работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый шаблон в PSD его надо перекрасить в новые цвета и сделать нарезку, не меняя размеров
сделать дизайн шапки (4-ре модуля)
все данные в аттаче (файл переименовать в Архив.7z и распаковать используя www.7-zip.org)
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