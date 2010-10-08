Перекрасить готовый шаблон + немного дизайна

$30
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок454 просмотра
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#1$30

Есть готовый шаблон в PSD его надо перекрасить в новые цвета и сделать нарезку, не меняя размеров

сделать дизайн шапки (4-ре модуля)

все данные в аттаче (файл переименовать в Архив.7z и распаковать используя www.7-zip.org)

13 лет назад
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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