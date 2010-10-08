Перекрасить готовый шаблон + немного дизайна

# 1 — $ 30

Есть готовый шаблон в PSD его надо перекрасить в новые цвета и сделать нарезку, не меняя размеров

сделать дизайн шапки (4-ре модуля)

все данные в аттаче (файл переименовать в Архив.7z и распаковать используя www.7-zip.org)