Редизайн интернет магазина VamShop

$300
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки341 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить редизайн магазина на VamShop.

То есть по пунктам:

1. Выполнить Макет.

2. Верстка

3. Прикрутить к движку

Требования к дизайну:

При переговорах icq/skype/mob.

Требование по срокам*:

1.Выполнение и Утверждение макета - максимум до 15-00 часов 8.10.2010

2.Верстка и привязка к движку - до 10-00 часов 11.10.2010 (На выходе имеем полностью работоспособный сайт.)

* Сроки взяты не с "неба", а исключительно из положительного опыта работы прошлых фрилансеров и вменяемой сложности работы

Icq - 348846473

Mob. 066 1644673

Прошу оставлять заявки с контактными данными и пожеланием оплаты работы

13 лет назад
Karcher-Ukraine
Артем Керхер 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дузайн сайта

    $250

    Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ. Небходимо так-же составить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновить дизайн, не трогая HTML

    Стало интересно, может возьмётся кто обновить/улучшить дизайн сайта http://www.bolidesoft.com не трогая HTML, заменив только картинки и CSS? Если есть такие волшебные дизайнеры, жду предложений с ценой :)

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта срочно

    $70

    Добрый день. Требуется сделать красивый дизайн ГЛАВНОЙ страницы за сегодня. Тема дизайна: праздники. Кто свободен, имеет красивое портфолио и готов работать - оставляйте цену и контакты. Можно сделать за сегодня не весь дизайн, а макет, но чтобы была понятна ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта знакомств

    $125

    Нужно нарисовать, желательно в PhotoShop, дизайн для сайта знакомств. Нужен только PSD файл без верстки. Пишите сколько будет стоить дизайн главной странице отдельно, А также дизайн главной + 2-х второстипенных страниц. Плюсом будет понятное название слоев и разбиение ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для joomla

    Требуется разработать дизайн сайта который будет работать на CMS joomla. Должно быть стильно, но без всякого розового гламура и стразиков. Тематика сайта "Диспетчерская служба грузоперевозок". пишите цену и сроки.

    Joomla
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта про бабочек

    Нужен дизайн сайта (если с версткой, то еще лучше) Наша компания открывает выставку бабочек (с продажей), примерные образцы сайтов по деятельности: http://www.babochka.umbura.com/ www.babochka.kiev.ua http://sibvanessa.ru/ разделы которые будут на сайте: главная она же "о компании" новости контакты наши услуги виды бабочек фотогалерея полезная информация (статьи) www.lenagold.ru - здесь есть бабочки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Требуется дизайн сайта. Пример можно посмотреть здесь http://www.netechangisme.com/?tpl=desk мне нужно что-то в этом духе, но улучшенный вариант. Просьба обращаться только профессионалов своего дела, не тратьте мое и свое время понапрасну. Возможно долгосрочное ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад