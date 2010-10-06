Дизайн сайта про бабочек

Нужен дизайн сайта (если с версткой, то еще лучше)

Наша компания открывает выставку бабочек (с продажей),

примерные образцы сайтов по деятельности:

http://www.babochka.umbura.com/

www.babochka.kiev.ua

http://sibvanessa.ru/

разделы которые будут на сайте:

главная она же "о компании"

новости

контакты

наши услуги

виды бабочек

фотогалерея

полезная информация (статьи)

www.lenagold.ru - здесь есть бабочки хорошего качества.

мое видение дизайна:

На задний фон всей страницы тропический лес.

В шапке название и контакты - номер телефона, адрес

Можно выделить маленькими бабочками, каждую тему, чтобы при наведении она меняла положение крыльев/цвет.

Цвета бабочек-яркие - Голубые,желтые.розовые.фиолетовые и тд.

Эти соображение не обязаны воплощаться на 100%, дизайнеру всегда виднее.

Небольшой флешь бабочки махающей крыльями где нить возле логотипа приветствуется.

Будет выбран один исполнитель, без предоплаты, оплата любыми эл. деньгами

В предложении указывайте стоимость, срок, ссылку на портфолио.

Бюджет дизайна - до 150$