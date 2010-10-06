Дизайн сайта про бабочек

Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ. Небходимо так-же составить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта (если с версткой, то еще лучше)
Наша компания открывает выставку бабочек (с продажей),
примерные образцы сайтов по деятельности:
http://www.babochka.umbura.com/
разделы которые будут на сайте:
главная она же "о компании"
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наши услуги
виды бабочек
фотогалерея
полезная информация (статьи)
www.lenagold.ru - здесь есть бабочки хорошего качества.
мое видение дизайна:
На задний фон всей страницы тропический лес.
В шапке название и контакты - номер телефона, адрес
Можно выделить маленькими бабочками, каждую тему, чтобы при наведении она меняла положение крыльев/цвет.
Цвета бабочек-яркие - Голубые,желтые.розовые.фиолетовые и тд.
Эти соображение не обязаны воплощаться на 100%, дизайнеру всегда виднее.
Небольшой флешь бабочки махающей крыльями где нить возле логотипа приветствуется.
Будет выбран один исполнитель, без предоплаты, оплата любыми эл. деньгами
В предложении указывайте стоимость, срок, ссылку на портфолио.
Бюджет дизайна - до 150$
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