Дизайн сайта про бабочек

Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка459 просмотров
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Нужен дизайн сайта (если с версткой, то еще лучше)

Наша компания открывает выставку бабочек (с продажей),

примерные образцы сайтов по деятельности:

http://www.babochka.umbura.com/

www.babochka.kiev.ua

http://sibvanessa.ru/

разделы которые будут на сайте:

главная она же "о компании"

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www.lenagold.ru - здесь есть бабочки хорошего качества.

мое видение дизайна:

На задний фон всей страницы тропический лес.

В шапке название и контакты - номер телефона, адрес

Можно выделить маленькими бабочками, каждую тему, чтобы при наведении она меняла положение крыльев/цвет.

Цвета бабочек-яркие - Голубые,желтые.розовые.фиолетовые и тд.

Эти соображение не обязаны воплощаться на 100%, дизайнеру всегда виднее.

Небольшой флешь бабочки махающей крыльями где нить возле логотипа приветствуется.

Будет выбран один исполнитель, без предоплаты, оплата любыми эл. деньгами

В предложении указывайте стоимость, срок, ссылку на портфолио.

Бюджет дизайна - до 150$

Дизайн сайта
13 лет назад
akj82
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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