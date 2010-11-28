Нарисовать шапку / гармонизировать ее с фоном

# 1 — $ 51

Уважаемые фрилансеры!

Наша деятельность связана с туризмом, тема шапки должна быть более-менее универсальной, не привязанной к конкретной стране, но дающей смотрящему волнующее ощущение грядущей поездки, отдыха, чего-то ненапряжного, и повышающего настроение. С другой стороны общий мотив должен передавать, как бы сказать, некую серьезность и деловой подход. Т.е. давать понять человеку - эта компания на которую можно положиться, доверить, так сказать свою поездку .

Далее, рисунок шапки должен гармонировать с логотипом и фоном, в шапке должно найтись место для фирменного названия и двух телефонных номеров. В приложении два образца фонов и размеров, от чего можно оттолкнуться, хотя это не принципиально. Фон сайта - поля, место контента, и меню можно менять на Ваше усмотрение. В принципе размер в небольших масштабах тоже.

Дополнительный плюс тем, кто нарисует свой вариант кнопок (будет 6 штук - "главная", "туристам", "контакты" и т.п.).

Традиционно, если Ваш вариант будет действительно лучшим для нас -добавим премию.