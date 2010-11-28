Нарисовать шапку / гармонизировать ее с фоном

$51
Дизайн сайтовЗавершен52 заявки2169 просмотров
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#1$51

Уважаемые фрилансеры!

Наша деятельность связана с туризмом, тема шапки должна быть более-менее универсальной, не привязанной к конкретной стране, но дающей смотрящему волнующее ощущение грядущей поездки, отдыха, чего-то ненапряжного, и повышающего настроение. С другой стороны общий мотив должен передавать, как бы сказать, некую серьезность и деловой подход. Т.е. давать понять человеку - эта компания на которую можно положиться, доверить, так сказать свою поездку .

Далее, рисунок шапки должен гармонировать с логотипом и фоном, в шапке должно найтись место для фирменного названия и двух телефонных номеров. В приложении два образца фонов и размеров, от чего можно оттолкнуться, хотя это не принципиально. Фон сайта - поля, место контента, и меню можно менять на Ваше усмотрение. В принципе размер в небольших масштабах тоже.

Дополнительный плюс тем, кто нарисует свой вариант кнопок (будет 6 штук - "главная", "туристам", "контакты" и т.п.).

Традиционно, если Ваш вариант будет действительно лучшим для нас -добавим премию.

13 лет назад
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Победитель конкурса
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Елена инициативный и ответственный исполнитель, работа сделана качественно.
Илья отличный заказчик! Дает четкие указания, что нужно подкорректировать. Вежливый! Было приятно работать.
Заявки фрилансеров
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
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