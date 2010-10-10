# 1 — $ 30 # 2 — $ 2

Нужна шапка для сайта http://www.pereezdy4you.ru/

Фон сайта увидите на сайте.

Тема сайта Грузоперевозки. Квартирные, офисные такелажные работы.

Уточняю. Контора работает на автомобилях марки "Газель" с металлическим кузовом объема 20 кубов.

Шапка должна отобразить по крайне мере смысл грузовых перевозок на "Газеле"

Лого представляет отдельный файл наложенный на шапку. Менять его пока не собираемся. Место логотипа левый край шапки.

Если возможно красиво оформить 2 телефона в шапке то оформить их нужно в шапке.

Если замените красиво место под лого другой картинкой то нет вопросов.

Имейте в виду что логотип это газелька, ее размер 135Х100 пиксел.

В приложенных файлах есть и лого и шапка для примера.

Не умеете рисовать не беритесь.

Допускаеться изменения размера шапки до высоты 320 пиксель. Размер исходного файла не должен превышать 50кб