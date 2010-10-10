Необходимо разработать современный свежий дизайн для информационного портала. Есть прототип главной страницы, который нужно допилить и развить, и на его основе нарисовать дизайн других страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна шапка для сайта http://www.pereezdy4you.ru/
Фон сайта увидите на сайте.
Тема сайта Грузоперевозки. Квартирные, офисные такелажные работы.
Уточняю. Контора работает на автомобилях марки "Газель" с металлическим кузовом объема 20 кубов.
Шапка должна отобразить по крайне мере смысл грузовых перевозок на "Газеле"
Лого представляет отдельный файл наложенный на шапку. Менять его пока не собираемся. Место логотипа левый край шапки.
Если возможно красиво оформить 2 телефона в шапке то оформить их нужно в шапке.
Если замените красиво место под лого другой картинкой то нет вопросов.
Имейте в виду что логотип это газелька, ее размер 135Х100 пиксел.
В приложенных файлах есть и лого и шапка для примера.
Не умеете рисовать не беритесь.
Допускаеться изменения размера шапки до высоты 320 пиксель. Размер исходного файла не должен превышать 50кб
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