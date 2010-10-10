Шапка для сайта

$32
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок677 просмотров
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#1$30
#2$2

Нужна шапка для сайта http://www.pereezdy4you.ru/

Фон сайта увидите на сайте.

Тема сайта Грузоперевозки. Квартирные, офисные такелажные работы.

Уточняю. Контора работает на автомобилях марки "Газель" с металлическим кузовом объема 20 кубов.

Шапка должна отобразить по крайне мере смысл грузовых перевозок на "Газеле"

Лого представляет отдельный файл наложенный на шапку. Менять его пока не собираемся. Место логотипа левый край шапки.

Если возможно красиво оформить 2 телефона в шапке то оформить их нужно в шапке.

Если замените красиво место под лого другой картинкой то нет вопросов.

Имейте в виду что логотип это газелька, ее размер 135Х100 пиксел.

В приложенных файлах есть и лого и шапка для примера.

Не умеете рисовать не беритесь.

Допускаеться изменения размера шапки до высоты 320 пиксель. Размер исходного файла не должен превышать 50кб

13 лет назад
vigaros
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победители конкурса
Marco-v
Олег 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Справился со своей задачей с первого раза. респект и уважение! Рекомендую! Будем работать дальше.
Приятный, лёгкий в общении человек. Чётко дал понять что ему нужно. Задержки с оплатой не было. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) |РЕКОМЕНДУЮ!
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
#2
Рекомендую. Исполнила все в срок. Качественно.
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
Marco-v
Олег 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
#2
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