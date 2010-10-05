Дизайн сайта косметолога

$100
Дизайн сайтовЗакрыт48 заявок459 просмотров
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Нужен относительно простой, одностраничный, 3 колоночный шаблон для сайта косметолога.

пример шаблона и цветовой гаммы в приложении.

нужны красивая шапка, и элемент для заголовка колонок.

в боковых колонках навигация, в средней контент.

ширина 1000

высота резиновая.

детали дополнительно уточним в icq, email. перед окончательным утверждением.

Дизайн сайта
13 лет назад
seom
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
25 отзывов
13 лет назад
$100
4 дня
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