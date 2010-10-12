Дизайн главной | для Zherenovskii

Существует дизайн сайта. Дизайнер который его рисовал сбежал, но после него остались исходники. Задача простая. Переработать меню сайта. Существующее меню не очень удобное так как курсор мыши попадает на 2 строчки. Помимо этого необходимо еще создать черные ...
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Необходимо нарисовать дизайн главной страницы сайта.
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