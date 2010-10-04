Главная страница для серии сайтов.

Требуется создать страницу-заставку для 4 сайтов. Дизайн этих сайтов выполнен в одном стиле, в разных цветовых гаммах.

Должно быть:

Шапка: Красиво обыгранный логотип

4 кнопки-ссылки на каждый из сайтов-поддоменов.

Футер: контакты.

Хотелось бы что бы всё было сделано гармонично, и кнопки не сильно выделялись, но четко укзаывали на направление поддомена.