Дизайн для сайта

Необходимо встроить html шаблон в скрипт от moviecash.ru (dvddom) Нужно переделать все что можно переделать под этот шаблон. Оптимизировать под разные браузеры и разрешения. Необходимо сделать качественно! Подойти к работе креативно. Сроки несколько дней.