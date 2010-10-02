Дизайн и верстка шаблона

- CMS Joomla 1.5.20;

- Дизайн разрабатыватся на базе шаблона http://joomla1.5.youjoomla.info/youshows/;

- Подправить дизайн

- Фирменный стиль тематики "Компания по предоставлению услуг, с картинками,

- Разделы сайта :предоставление интернет,предоставления айпи телефонии ,разработка сайта,

монтиаж и обслуживание компютерных сетей,продажа и обслуживание компютеров,

продажа монтаж и обслуживание охранных систем и видеонабльюдения,монтаж и обслуживание

телевизионных кабельных сетей для офисов,и частных дмов, алтернативная энергетика ,

- На главной странице слайдер. устанавить модуль с табами тарифов предоставляемых услуг

- Нужно стилизовать шаблон под тематику услуг, чтобы стиль был в каждой мелочи

- на главной странице форма (html) для вставки скрипта авторизации с полями 'Логин', 'Пароль',

чекбоксом "восстановить пароль" и кнопкой "войти";

- на главной странице окошки под скрипт вывода видео с айпи камер.

- на главной странице место чтобы заходить на мейл сервер там имя пороль чтобы вводить и заходить

как например Mail.ru, rambler.ru

- галерея картинок сделанных работ,

- раздел отзывов

- а главной странице окошки под айпи камеры

- О нас

- модуль чтобы сайт сделать на несколько языках

- Контактная форма;

- Раздел меню или модуль FAQ;

- Модули в боковой части для вставки скриптов погоды и курсов валют.

- цвета на сайте согласовать со мной

- и главное все работы сагласовывать со мной там цвета ,стили ,расположение модулей и меню,