Дизайн и верстка шаблона

Необходимо разработать стильный дизайн для интернет магазина торгующего обувью. Необходим дизайн главной страницы плюс страницы каталога, карточки товара, страницы контактов. Указывайте пожалуйста цену и сроки выполнения за главную страницу и за внутреннию отдельно. После утверждения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- CMS Joomla 1.5.20;
- Дизайн разрабатыватся на базе шаблона http://joomla1.5.youjoomla.info/youshows/;
- Подправить дизайн
- Фирменный стиль тематики "Компания по предоставлению услуг, с картинками,
- Разделы сайта :предоставление интернет,предоставления айпи телефонии ,разработка сайта,
монтиаж и обслуживание компютерных сетей,продажа и обслуживание компютеров,
продажа монтаж и обслуживание охранных систем и видеонабльюдения,монтаж и обслуживание
телевизионных кабельных сетей для офисов,и частных дмов, алтернативная энергетика ,
- На главной странице слайдер. устанавить модуль с табами тарифов предоставляемых услуг
- Нужно стилизовать шаблон под тематику услуг, чтобы стиль был в каждой мелочи
- на главной странице форма (html) для вставки скрипта авторизации с полями 'Логин', 'Пароль',
чекбоксом "восстановить пароль" и кнопкой "войти";
- на главной странице окошки под скрипт вывода видео с айпи камер.
- на главной странице место чтобы заходить на мейл сервер там имя пороль чтобы вводить и заходить
как например Mail.ru, rambler.ru
- галерея картинок сделанных работ,
- раздел отзывов
- а главной странице окошки под айпи камеры
- О нас
- модуль чтобы сайт сделать на несколько языках
- Контактная форма;
- Раздел меню или модуль FAQ;
- Модули в боковой части для вставки скриптов погоды и курсов валют.
- цвета на сайте согласовать со мной
- и главное все работы сагласовывать со мной там цвета ,стили ,расположение модулей и меню,
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется редизайн сайта агентства недвижимости. Нужно сделать макеты трех страниц - главная страница, страница с разделом каталога объектов (коммерческая недвижимость) и страница с описанием объекта. Описание и примерные блоки страниц в приложении. Вопросы, обсуждение и т.п. - в ...Завершен13 лет назад
- $250
Смысл работы : перетянуть стиль с vbulletin 3.8 на новый движок 4.0.7 Перетягиваем основную цветовую гамму + иконки. Доработка стиля на vb 4, изменение шапки, футера и листинга сообщений. ( несколько шаблонов поправить ) Примеры ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $33
Для сайта о букридерах требуется уникальный дизайн. Требования: 1) минимальное количество использованных цветов 2) белый фон для контента 3) Дизайн в 3 колонки (меню|контент| рекламный блок) 4) Относительная уникальность и соответствие тематики. Дизайн должен быть неярким и неброским, однако же не ...Завершен13 лет назад
Нужна несложная шапка фиксированного размера, для готового сайта с простым дизайном (похожим на bash.org.ru).Завершен13 лет назад
Надо сделать городской портал типа 66.ru и e1.ru или доработать "W2W.Социальная сеть" пример! http://www.eburgclub.ru/ буду выслушивать Ваш предложение!!! Выносим изменении на объявление.. решили использовать "W2W.Социальная сеть" и теперь надо только нарисовать дизайн шаблона и оформитЗавершен13 лет назад
Требуется дизайн интерфейса сайта, около 10 иконок. Минималистичный дизайн по сложности – box.net, issuu.com. Жду ответов от того, кто может заняться работой сегодня. Подробности при переписке.Закрыт13 лет назад
- $50
Нужен дизайн игрового портала, у дизайнера должна быть фантазия, нужно создание и установка, движки dle and ipb ;) С портфолио в аську или тутДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Прива, необходимо сотворить дизайн сервиса рассылок, интересуют цены и сроки, ТЗ: http://videoblogakima.com/Diz_FinMessage.rar - в ТЗ имеется получившийся шаблон после одного дизайнера, в общем не удачный, планируемое количество уникальных шаблонов в планах около 10 штук помимо главной страницы, так же ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт http://mn-sl.ru нужно его переделать как представлено в приложении. + наполнить всем контентом. Все предоставлю. + там сделать возможность чтобы можно было добавлять - удалять - редактировать новости через web интерфейс.Закрыт13 лет назад