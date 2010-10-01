Дизайн для сервиса рассылок для FinMessage.com

Прива, необходимо сотворить дизайн сервиса рассылок,

интересуют цены и сроки, ТЗ: http://videoblogakima.com/Diz_FinMessage.rar

- в ТЗ имеется получившийся шаблон после одного дизайнера, в общем не удачный,

планируемое количество уникальных шаблонов в планах около 10 штук помимо главной страницы,

так же необходимо изголовить 3 баннера в гиф и флешь форматах одинакового содержания,

так же будет ряд информеров для размещения на других сайтах.

Ответы по ценам/срокам и возможностям писать в ICQ 396-12ноль-12,4