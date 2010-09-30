Дизайн и верстка сайта

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки285 просмотров
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Основные требования к дизайну:

1. Цветовая гамма: голубой, серебристый, черный

2. Шапка в верхней части сайта

3. Слева - блок меню и контактов, ширина: порядка 30% экрана

3. Дополнительная строка меню под шапкой

4. Строка меню в нижней части сайта (перед футером)

5. Контакты, реквизиты и т.п. в футере - нижняя часть экрана

6. Высота лого: не более 250 пикселей, футер - аналогично

7. Обязательно необходимо проработать оформление следующих элементов: форм и их составляющих (кнопка, поле редактирования, флажок и т.п.), заголовки h1-h4, гиперссылки

8. Верстка: на DIVах. Верстка необходима

9. Тянущийся сайт - по вертикали (без использования абсолютного позиционирования)

10. Концепция дизайна должна соответствовать оформлению визитной карточки, прикрепленной во вложении

11. Компания: частное предприятие "Услуги 22 век", сайт: 22vek.by

Верстка сайта
13 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
coryphaeus
Александр 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
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