Требуется разработать дизайн сайта компании, торгующей с/х техникой. По сути сайт-визитка с каталогом продукции. Более детальное описание в приложенном документе. Если исполнитель будет из Пензы, то возможен наличный расчет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка тем для wordpress, joomla, dle – тематика сайт по продаже видеофильмов
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