Сделать шапку сайту

$10
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок271 просмотр
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Сегодня надо сделать шапку сайту туристической компании. Как обычно - микс пляжа, лыж, города, гор и т.д. Надо будет размыть границы каждой фотки, чтобы был один сплошной коллаж. Или на ваше усмотрение..

Ширина 890 высота 100-120

В левом углу будет лого. Лого есть.

13 лет назад
carfan
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено полностью, исполнитель терпелив и отзывчив
Очень хороший заказчик, было приятно сотрудничать. Рекомендую!
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