Итак, требуется сделать дизайн для сайта по обзору обучающих программ для детей/школьников/абитуриентов. Что есть: Есть УЖЕ ГОТОВЫЙ шаблон сайта (послойный PSD + элементы для сайта), но только на другую тематику Что требуется: 1. Взяв за основу уже готовый шаблон, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта торговой компании. Дизайн должен быть выполнен в фирменных цветах компании.
В верхней части сайта должен быть расположен логотип компании и меню со следующими разделами:
1. Главная
2. О компании
3. Продукция
4. Покупателям
5. Поставщикам
6. Новости
7. Вакансии
На главной странице должны быть расположены логотипы брендов предлагаемой продукции в виде динамичного трехмерного круга. Под ним будет список продукции активного в данный момент бренда. Круг со списком это основные элементы страницы. Ниже должны отображаться новости.
В дизайне главной страницы должен быть учтен фирменный стиль одного из брендов компании. Баннер этого бренда также будет расположен на главной странице.
Пункты Поставщикам и Вакансии будут отображаться только по мере надобности.
На странице Контакты должна быть отображена интерактивная карта со списком городов, в которых есть филиалы компании. Адрес активного в данный момент филиала, телефон, контактное лицо с контактными данными должны быть отображены над картой.
Раздел «Продукция» должен содержать каталог товаров с возможностью отбора по виду товара и по марке товара. В списке товаров будет отображаться фотография, название и краткое описание товара. На странице товара должны указываться наименование, артикул, несколько фотографий, описание товара.
Снизу всех страниц должны быть размещены ссылка «Обратная связь» и адрес компании, телефон и ссылка «Показать на карте».
Надо предусмотреть места для рекламных и информационных баннеров, но они непостоянно будут отображаться на сайте.
Необходимо сделать:
1. Дизайн главной страницы
2. Дизайн страницы Продукция
3. Дизайн страницы товара
4. Дизайн страницы Контакты
5. Дизайн двух баннеров одного из брендов компании, разных по содержанию и размерам
Прилагаемые материалы:
1. Логотип компании
2. Логотипы брендов компании
3. Несколько примеров продукции компании
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