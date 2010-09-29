Необходимо разработать дизайн сайта торговой компании. Дизайн должен быть выполнен в фирменных цветах компании.

В верхней части сайта должен быть расположен логотип компании и меню со следующими разделами:

1. Главная

2. О компании

3. Продукция

4. Покупателям

5. Поставщикам

6. Новости

7. Вакансии

На главной странице должны быть расположены логотипы брендов предлагаемой продукции в виде динамичного трехмерного круга. Под ним будет список продукции активного в данный момент бренда. Круг со списком это основные элементы страницы. Ниже должны отображаться новости.

В дизайне главной страницы должен быть учтен фирменный стиль одного из брендов компании. Баннер этого бренда также будет расположен на главной странице.

Пункты Поставщикам и Вакансии будут отображаться только по мере надобности.

На странице Контакты должна быть отображена интерактивная карта со списком городов, в которых есть филиалы компании. Адрес активного в данный момент филиала, телефон, контактное лицо с контактными данными должны быть отображены над картой.

Раздел «Продукция» должен содержать каталог товаров с возможностью отбора по виду товара и по марке товара. В списке товаров будет отображаться фотография, название и краткое описание товара. На странице товара должны указываться наименование, артикул, несколько фотографий, описание товара.

Снизу всех страниц должны быть размещены ссылка «Обратная связь» и адрес компании, телефон и ссылка «Показать на карте».

Надо предусмотреть места для рекламных и информационных баннеров, но они непостоянно будут отображаться на сайте.

Необходимо сделать:

1. Дизайн главной страницы

2. Дизайн страницы Продукция

3. Дизайн страницы товара

4. Дизайн страницы Контакты

5. Дизайн двух баннеров одного из брендов компании, разных по содержанию и размерам

Прилагаемые материалы:

1. Логотип компании

2. Логотипы брендов компании

3. Несколько примеров продукции компании