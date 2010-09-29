Нарисовать грамотный дизайн корпоративного сайта

Тематика: Консалтинговые услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости. Комплексные решения по управленческого консалтинга до автоматизации деятельности управляющих компаний.

Сфера деятельности: Консалтинговые услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости. Комплексные решения по управленческого консалтинга до автоматизации деятельности управляющих компаний.

Это будет сайт-визитка компании, подчеркивающие профессионализм и экспертизу команды компании

Структура: О компании, Услуги (Виды деятельности), Новости, Партнеры, ссылки, Контакты, Статьи - рекомендации, материалы, Отзывы клиентов, Подписка и рассылка новостей, RSS

Те сайты, которые нравятся:

- http://www.hines.com/management/

- http://www.troika.ru/rus/AM/index.wbp

- http://www.l-t.com.ru/RU/PRODUCTS/Pages/Default1.aspx

- http://www.hsbc.ru/1/2/

http://www.blackwood.ru/

http://osc4.template-help.com/drupal_29720/

Не нравится – www.besh.ru

www.cre.ru

http://www.dvoretsky.ru

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Не хотелось бы видеть образы, которые не создают взаимосвязи с недвижимостью или с профессиональной командой.

В рамках высланного логотипа. Возможно добавление агрессивности и яркости.

Более подробно оговорим с исполнителем