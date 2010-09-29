Нарисовать грамотный дизайн корпоративного сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок430 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика: Консалтинговые услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости. Комплексные решения по управленческого консалтинга до автоматизации деятельности управляющих компаний.

Сфера деятельности: Консалтинговые услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости. Комплексные решения по управленческого консалтинга до автоматизации деятельности управляющих компаний.

Это будет сайт-визитка компании, подчеркивающие профессионализм и экспертизу команды компании

Структура: О компании, Услуги (Виды деятельности), Новости, Партнеры, ссылки, Контакты, Статьи - рекомендации, материалы, Отзывы клиентов, Подписка и рассылка новостей, RSS

Те сайты, которые нравятся:

- http://www.hines.com/management/

- http://www.troika.ru/rus/AM/index.wbp

- http://www.l-t.com.ru/RU/PRODUCTS/Pages/Default1.aspx

- http://www.hsbc.ru/1/2/

http://www.blackwood.ru/

http://osc4.template-help.com/drupal_29720/

Не нравится – www.besh.ru

www.cre.ru

http://www.dvoretsky.ru

www.kr-pro.ru

Не хотелось бы видеть образы, которые не создают взаимосвязи с недвижимостью или с профессиональной командой.

В рамках высланного логотипа. Возможно добавление агрессивности и яркости.

Более подробно оговорим с исполнителем

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $100

    Есть фирменный стиль. Нужно создать макет главной страницы, галерею работ и текстовую страницу. Фото студия. Более 100$ заявки не рассматриваю. Оплата после утверждения макета в jpg

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн онлайн аптеки и верстка

    $250

    Дизайн онлайн аптеки и верстка. Главное требование к дизайну - респектабельность, что б внушал доверие. Ничего Выдумывать не надо, так как функциональность жестко зашита: общий стиль, главная, страница товаров (та же главная только без промо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый дизайн сайта с сохранением прежнего стиля

    $160

    Сделать дизайн главной и внутренней страницы для нового сайта предприятия, изготавливающего морозильные лари. В данный момент сайт компании функционирует, принтскрин первой страницы прилагается. Установки на дизайн нового сайта. Сохранение цветовой схемы и шрифта (Futura). Использование существующего ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Минималистичный дизайн для блога

    Требуется создать минималистичный дизайн для блога. Минимум маркой графики, весь упор на расположение информации я на игру с размерами шрифта. Блог должен быть для человека увлекающегося IT технологиями, php, версткой и фотографией.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка для довольно объемного сайта

    См. вложенный документ – в нем подробное ТЗ: Общие требования: - Время на предоставление законченного продукта (дизайн и верстка) – 14 дней. - Конечный продукт включает: — Дизайн – psd файлы — Верстку – html, css, javascript (где надо) — Отдельно ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать дизайн

    $250

    Необходимо переделать дизайн сайта goloseevo.com.ua Как видно, на сайте дизайн сейчас допотопный. А нужно сделать для людей, юзабилити и все такое прочее Также, дизайнер должен быть как минимум приемлем к данной тематике. И понимать ее специфику. Новомодных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подобрать шаблон для страхового сайта (joomla 1,5)

    По сути нужна помощь по поиску, подбору подходящего шаблона и дизайна ...стандартный шаблон с лёгким, но строгим, "солидным" дизайном. Статика или флеш - не важно ни чего рисовать и делать с нуля не нужно, надо просто подобрать ...

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформить страницу на youtube

    Оформить страницу на youtube Нужно оформит страницу клипмейкерской студии. Вот ссылки на youtube каналы, чтобы было более понятно чего я хочу. Нужно создать дизайн канала, и вживить туда активную "шапку" в которой будут располагаться кнопки (ссылки) на twitter, facebook, ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад