Есть фирменный стиль. Нужно создать макет главной страницы, галерею работ и текстовую страницу. Фото студия. Более 100$ заявки не рассматриваю. Оплата после утверждения макета в jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн сайта студии коирайтинга. Бюджет 100 $ с версткой. Срок 3-4 дня
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