Необходимо переделать дизайн сайта goloseevo.com.ua Как видно, на сайте дизайн сейчас допотопный. А нужно сделать для людей, юзабилити и все такое прочее Также, дизайнер должен быть как минимум приемлем к данной тематике. И понимать ее специфику. Новомодных ...
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Есть фирменный стиль. Нужно создать макет главной страницы, галерею работ и текстовую страницу.
Фото студия.
Более 100$ заявки не рассматриваю. Оплата после утверждения макета в jpg
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