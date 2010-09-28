Модернизация дизайна сайта-аукциона

Скандинавский аукцион 25satang.com

Дизайн не плохой, но настало время его обновить. Что конкретно – ваша задача, предлагайте. Что можно улучшить(сделать более привлекательным, удобным и т.п.). Постарайтесь описать как можно более доходчиво, что бы вы могли предложить. Редизайн прежде всего первой страницы (остальное можно и не менять).

Если ваши рац. предложения заинтересовали – обсуждаем с вами цену и сроки.

Из обязательных требований:

1. увеличить картинки товаров в 1,5 – 2 раза (сейчас 87х65). Все внимание должно приковываться к картинкам.

2. Лого остается без изменений, соответ-но цветовая гамма тоже (зелено-оранжевая).

3. будет добавлено еще 2 языковых флажка (всего 4).

4. Кнопка LOGIN сейчасм не очень очевидна для юзеров, т.е. надо сделать более понятной.

5. большой зеленый овал справа от поля логина – кнопка онлайн супорта. тоже не очень явная – надо как-то переделать, не уродско-банально, но более явно для юзеров.

Изменение структуры страницы (поменять блоки местами и т.д.) приветствуется.

Вкладки слева hi5, youtibe, facebook, twitter – можно убрать куда-нибудь ниже.

Все должно влезать в разрешение монитора 1024.