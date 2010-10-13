Создать дизайн сайта

В Опере в шапке при разрешении 1920x1080 виден баг дублежа картинки. Сайт: www.effectstyle.com.ua Конт.тел: 067-399-66-11 Виктор
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www. dveribel.ru
необходим новый дизайн, красивый каталог
"Примерная" схема в прилагаемом файле
ТребованиЯ:
1. Постоянная поддержка связи.
2. Четкое соблюдение сроков.
3. Предоплата нет(надоело кидалово), условия оплаты обсуждаемы.
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