Создать дизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен33 заявки353 просмотра
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Есть сайт www. dveribel.ru

необходим новый дизайн, красивый каталог

"Примерная" схема в прилагаемом файле

ТребованиЯ:

1. Постоянная поддержка связи.

2. Четкое соблюдение сроков.

3. Предоплата нет(надоело кидалово), условия оплаты обсуждаемы.

Дизайн сайта
13 лет назад
proded
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Iamproto
Виктор 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Учел все пожелания, оперативно вносил изменения. Спасибо за работу!
К заказчику нет никаких нареканий. Работа была оплачена. Рекомендую.
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