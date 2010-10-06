Редизайн шапки сайта и логотипа + дизайн favicon

$115
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок1090 просмотров
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#1$70
#2$35
#3$10

В приложении лежит скриншот шапки сайта. Тематика сайта - производитель автомобильных ворсовых ковриков.

1 место - за лучший логотип (логотип должен быть предусмотрен в вариантах для размещения не только в данном контексте, а как и положено - цвет, инверсия цвет, ч/б, горизонт, вертикалка, шелкуха и т.п.)

2 место - за лучшую реализацию контура машинки (или не контура а рисунка) с уложенными в нее ковриками

3 место - за лучший фавикон

я так понимаю правила не запрещают выиграть все три призовых места 1 человеку :)

13 лет назад
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
vansy
Иван 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1
Самая сильная и стильная работа среди конкурсантов. Очень понравился стиль работы, будем сотрудничать в дальнейшем.
Замечательный заказчик. Оплату производит в срок. Нет проблем в общении. Продолжаем работать. 10 баллов! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
vansy
Иван 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1
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