Редизайн шапки сайта и логотипа + дизайн favicon

# 1 — $ 70 # 2 — $ 35 # 3 — $ 10

В приложении лежит скриншот шапки сайта. Тематика сайта - производитель автомобильных ворсовых ковриков.

1 место - за лучший логотип (логотип должен быть предусмотрен в вариантах для размещения не только в данном контексте, а как и положено - цвет, инверсия цвет, ч/б, горизонт, вертикалка, шелкуха и т.п.)

2 место - за лучшую реализацию контура машинки (или не контура а рисунка) с уложенными в нее ковриками

3 место - за лучший фавикон

я так понимаю правила не запрещают выиграть все три призовых места 1 человеку :)