Перенести сайт на Joomla

Задание: разработать дизайн сайта под ключ, а также доработать дизайн сайта на основе шаблона с templatemonster.com. По первому заданию ТЗ предоставлю после знакомства в личной переписке, по второму заданию ТЗ и ссылку на скачивание купленного темплейта ...