Разработать дизайн двух сайтов под ключ

$300
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок201 просмотр
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Задание: разработать дизайн сайта под ключ, а также доработать дизайн сайта на основе шаблона с templatemonster.com.

По первому заданию ТЗ предоставлю после знакомства в личной переписке, по второму заданию ТЗ и ссылку на скачивание купленного темплейта с исходниками в фотошопе предоставлю после знакомства.

13 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$300
8 дней
Я доволен работой, которую проделал для меня Евгений. Он с вниманием отнёсся ко всем нюансам задания, с заказами справился быстро и стойко внёс все правки. Для работодателей могу порекомендовать Евгения, как дизайнера с железными нервами. Если вы накосячили с ТЗ, будьте спокойны, Евгений поймёт, что вам нужно. Однако злоупотреблять этим не стоит, т.к. на следующий проект можно лишиться его услуг. Цены у Евгения полностью соответствуют качеству его работы. И что самое главное, чего я раньше не получал от российских дизайнеров, если Женя делает вам проект, то он делает не только главную и внутреннюю страницы, но как по кадрам прорисовывает макет каждой странички будущего сайта. В общем, объяснить сложно, лучше заказать у него проект и увидеть результат своими глазами. Или заглянуть в его портфолио.
Выполнили с Игорем крупный проект для весьма притязательного заказчика (я свою часть - дизайн) с весьма невнятными предствлениями о цели. Игорь терпеливо и внимательно выслушивал все мои предложения, вместе с ним рассматривали варианты реализации интерфейса. Помимо этого, Игорь потом еще все это согласовывал с тем самым притязательным и невнятным главным боссом, причем почти всегда с первой попытки. Все сделано, клиент доволен, деньги в полном объеме получены. С удовольствием буду продолжать участие в разработке дизайна проектов, реализуемых Игорем.