Разработать дизайн двух сайтов под ключ

Я доволен работой, которую проделал для меня Евгений. Он с вниманием отнёсся ко всем нюансам задания, с заказами справился быстро и стойко внёс все правки. Для работодателей могу порекомендовать Евгения, как дизайнера с железными нервами. Если вы накосячили с ТЗ, будьте спокойны, Евгений поймёт, что вам нужно. Однако злоупотреблять этим не стоит, т.к. на следующий проект можно лишиться его услуг. Цены у Евгения полностью соответствуют качеству его работы. И что самое главное, чего я раньше не получал от российских дизайнеров, если Женя делает вам проект, то он делает не только главную и внутреннюю страницы, но как по кадрам прорисовывает макет каждой странички будущего сайта. В общем, объяснить сложно, лучше заказать у него проект и увидеть результат своими глазами. Или заглянуть в его портфолио.