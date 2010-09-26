Переделать готовый шаблон Wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую. Имеется готовый шаблон Wordpress. Необходимо его видоизменить. Или на основе какого-либо другого шаблона сделать такой же по функциональности (исходные данные дам)

WordPress
13 лет назад
konstantin7
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Шаблон партнёрского магазина

    $20

    Залить шаблон партнёрского магазина на мой сайт ( пустой) и установить. Сделать СЕО оптимизацию магазина: отредактировать шаблон, описание, отзывы и т.д (всё что разрешает сделать партнёр сообщу дополнительно) В магазин ВСЕГО 20 ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    $1000

    Нужно сделать редизайн нашего сайта. Дизайн должен быть уникальным, лёгким. Также требуется переработать существующий дизайн и сделать фирменный стиль. Интересуют только профессионалы с адекватными ценами и исполнением оговоренных сроков. После выполнения работы с исполнителями ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка для сайта

    $70

    Необходимо сделать шапку для сайта www.boilerservice.ru ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов. Шапка: - цветовая гамма шапки должна соответствовать цветовой гамме сайта или, по крайней мере, она должна гармонично влиться в существующий ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта (Недвижимость)

    $150

    Необходимо переработать и обновить существующий дизайн сайта по недвижимости. Компания является застройщиком квартир. По дизайну нужно нечто легкое запоминающееся и притягивающее взгляд потенциальных покупателей. Также хотелось бы сделать логотип в анимированном флэше.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется нарисовать дизайн сайта тренинг-центра.

    $150

    Занимаемся тренингами ораторского мастерства и публичных выступлений. Требуется создать дизайн сайта. Сайт www.oratormaster.ru . Наполнение будет то же. Просто надо его еще красиво упаковать. Пока что напишу общие требования. Детальное ТЗ на почту. - Стильно и строго. - юзабильно. От ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать шапку сайта cxem.net

    $30

    Необходимо разработать шапку сайта Паяльник (cxem.net). Тематика сайта: радиоэлектроника. Аудитория: радиолюбители. Текущий дизайн сайта будет меняться, новый дизайн и логотип уже разработаны (см. прикрепленный файл). В шапке должен быть логотип и название сайта: "сайт Паяльник". Больше никаких ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад