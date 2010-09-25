Дизайн главной страницы корпоративного сайта

Необходимо разработать шапку сайта Паяльник (cxem.net). Тематика сайта: радиоэлектроника. Аудитория: радиолюбители. Текущий дизайн сайта будет меняться, новый дизайн и логотип уже разработаны (см. прикрепленный файл). В шапке должен быть логотип и название сайта: "сайт Паяльник". Больше никаких ...
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Тематика - двери
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