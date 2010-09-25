Разработать шапку сайта cxem.net

# 1 — $ 30

Необходимо разработать шапку сайта Паяльник (cxem.net). Тематика сайта: радиоэлектроника. Аудитория: радиолюбители.

Текущий дизайн сайта будет меняться, новый дизайн и логотип уже разработаны (см. прикрепленный файл).

В шапке должен быть логотип и название сайта: "сайт Паяльник". Больше никаких надписей.

Цвет логотипа можете менять по своему усмотрению. Шапка не обязательно должна быть в сером исполнении, можно попробовать яркие цвета, чтобы выделялась. Главнео чтобы шапка с сайтом сочеталась.

Баннера в шапке быть не должно.

Дизайн скорее всего будет резиновый, поэтому необходимо предусмотреть это.