Разработать шапку сайта cxem.net

Надо срочно простеньки дизайн. И как можно дешевле. Играем в игру минимализма. Аська 64682557ноль
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать шапку сайта Паяльник (cxem.net). Тематика сайта: радиоэлектроника. Аудитория: радиолюбители.
Текущий дизайн сайта будет меняться, новый дизайн и логотип уже разработаны (см. прикрепленный файл).
В шапке должен быть логотип и название сайта: "сайт Паяльник". Больше никаких надписей.
Цвет логотипа можете менять по своему усмотрению. Шапка не обязательно должна быть в сером исполнении, можно попробовать яркие цвета, чтобы выделялась. Главнео чтобы шапка с сайтом сочеталась.
Баннера в шапке быть не должно.
Дизайн скорее всего будет резиновый, поэтому необходимо предусмотреть это.
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