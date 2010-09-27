Доработка PSD макета сайта

Нужно изготовление шаблона (только рисование и без верстки) дл кулинарного сайта. Возможно использование паблик шаблонов и их переделка. Я предоставляю примеры сайтов которые нравяться и желательную цветовую гамму. Шаблон простой и без серезных графических ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дорисовать шаблон.
Основу нарисовал.
Остальное прошу добавить профи.
Что требуется:
1. Логотип в шапку (заменить имеющийся.) - название компании "ПроВеб консалтинг" на русском+какая нибудь "завитушка" . Агенство интернет-решений для бизнеса.
2. Отрисовать форму отправки (в основном кнопку под ней) заявки, слева от основного текста сайта.
Пример аналогичной реализации форма слева на com-int.ru
3. На ваш вкус добавить странице "вкусности", например сделать "background"
Произведения искусства от Вас не требуется, все строго и четко.
бюджет ограничен 1000 руб.
Жду Ваших предложений.
Макет отдам исполнителю.
В приложении вид макета на настоящий момент.
Отвечать на все заявки буду сегодня вечером, после 18.00 МСК.
UPD: Для лучшего понимания - дизайн с нуля не нужен, по факту - нужен лого в шапку, кнопка под форму. Бюджет достаточный для такой работы.
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