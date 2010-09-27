Доработка PSD макета сайта

Необходимо дорисовать шаблон.

Основу нарисовал.

Остальное прошу добавить профи.

Что требуется:

1. Логотип в шапку (заменить имеющийся.) - название компании "ПроВеб консалтинг" на русском+какая нибудь "завитушка" . Агенство интернет-решений для бизнеса.

2. Отрисовать форму отправки (в основном кнопку под ней) заявки, слева от основного текста сайта.

Пример аналогичной реализации форма слева на com-int.ru

3. На ваш вкус добавить странице "вкусности", например сделать "background"

Произведения искусства от Вас не требуется, все строго и четко.

бюджет ограничен 1000 руб.

Жду Ваших предложений.

Макет отдам исполнителю.

В приложении вид макета на настоящий момент.

Отвечать на все заявки буду сегодня вечером, после 18.00 МСК.

UPD: Для лучшего понимания - дизайн с нуля не нужен, по факту - нужен лого в шапку, кнопка под форму. Бюджет достаточный для такой работы.