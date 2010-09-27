Доработка PSD макета сайта

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок245 просмотров
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Необходимо дорисовать шаблон.

Основу нарисовал.

Остальное прошу добавить профи.

Что требуется:

1. Логотип в шапку (заменить имеющийся.) - название компании "ПроВеб консалтинг" на русском+какая нибудь "завитушка" . Агенство интернет-решений для бизнеса.

2. Отрисовать форму отправки (в основном кнопку под ней) заявки, слева от основного текста сайта.

Пример аналогичной реализации форма слева на com-int.ru

3. На ваш вкус добавить странице "вкусности", например сделать "background"

Произведения искусства от Вас не требуется, все строго и четко.

бюджет ограничен 1000 руб.

Жду Ваших предложений.

Макет отдам исполнителю.

В приложении вид макета на настоящий момент.

Отвечать на все заявки буду сегодня вечером, после 18.00 МСК.

UPD: Для лучшего понимания - дизайн с нуля не нужен, по факту - нужен лого в шапку, кнопка под форму. Бюджет достаточный для такой работы.

13 лет назад
SergeusKir
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
$30
3 дня
Спасибо, Елене за сотрудничество. Приступила к выполнению задачи немедленно. Оперативно сделала все необходимые доработки в макете. Внимательна, усердна, всегда на связи. Рекомендую. Буду сотрудничать дальше.
Отличный заказчик. Все задачи поставлены четко и ясно, удачные комментарии относительно дизайна. Оплата немедленно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
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