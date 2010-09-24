Корпоративный сайт для ООО "Царев Групп"

$250
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок315 просмотров
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Компания занимается юридическими консультациями. Нужен дизайн корпоративного сайта. Логотип, может какая красивая шапка, может дизайн главной и типовой, но не хуже, а по возможности лучше того, что в прикрепленном. Страницы сайта (или пункты меню), короче, что на сайте должно быть – домашняя/главная, навигация (меню, хлебные крошки на усмотрение дизайнера), стиль, о компании (услуги, миссия, история – можно на одной странице или перечень услуг вынести), сотрудники, новости, для инвесторов, соискателей, клиенты компании, копирайт, рассылка. Нужен только дизайн сайта (psd).

Интересуют дизайнеры из Москвы и области, договор оказания услуг (физ лицо юридическому), аванс 50%. На все про все 21 день (14 на чистое рабочее время - 7 на запас под общение и разъяснение возникших вопросов). Если можно меньше - укажите (относится как к цене, так и ко времени выполнения). Сколько вариантов концепции предложите и т.п., распишите.

13 лет назад
C4VK310V
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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