Корпоративный сайт для ООО "Царев Групп"

Компания занимается юридическими консультациями. Нужен дизайн корпоративного сайта. Логотип, может какая красивая шапка, может дизайн главной и типовой, но не хуже, а по возможности лучше того, что в прикрепленном. Страницы сайта (или пункты меню), короче, что на сайте должно быть – домашняя/главная, навигация (меню, хлебные крошки на усмотрение дизайнера), стиль, о компании (услуги, миссия, история – можно на одной странице или перечень услуг вынести), сотрудники, новости, для инвесторов, соискателей, клиенты компании, копирайт, рассылка. Нужен только дизайн сайта (psd).

Интересуют дизайнеры из Москвы и области, договор оказания услуг (физ лицо юридическому), аванс 50%. На все про все 21 день (14 на чистое рабочее время - 7 на запас под общение и разъяснение возникших вопросов). Если можно меньше - укажите (относится как к цене, так и ко времени выполнения). Сколько вариантов концепции предложите и т.п., распишите.