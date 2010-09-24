Нарисовать форму поиска в существующем дизайне

$30
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Имеется 4 дизайна, графика + цсс

index.html

search.html

download.html

нужно сохраняя стиль и цвета нарисовать на основе страницы index.html страницы поиска и даунлоада

основной стиль - копипаст из индекса

на странице поиска - форма поиска и выдача результатов

на странице даунлоад - форма поиска и выделенный результат

подробности и примеры в личке

оплата вмз

Конаткты

193_01-84*65

антиспам google

или через личку

Дел на час полтора, ничего сложного, дольше объяснять буду. контактируйте, все расскажу

13 лет назад
Blinter
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад