Отредактировать главную страницу на Joomla

Приветствую!

ТЗ.

На главной странице, в ее верхней части, хотелось бы увидеть 2 блока с заданными размерами, в которые выводились бы материалы из категорий, с определенными параметрами:

1. Блок (новости компании) - выводятся материалы из категории, по последней дате публикации.

2. Блок (внешние новости) - не принципиально откуда, с яндекса или рбк, для увеличения динамического обновления страниц сайта.

Рамочка не принципиально овальная, можно прямоугольную. Хотелось бы, чтобы в размеры рамки выводилась часть материала, а остальное открывалось по ссылке подробнее. Если будут вопросы с удовольствием отвечу. Сайт мой, и занимаюсь им сам, но к сожалению умею не все. Финансовая сторона вопроса обсуждается. Доделок по сайту достаточно, это пробный камень.

P.S. На данный момент, в синем квадрате, выводится случайным образом один из трех материалов в заданной категории.