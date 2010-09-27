Отредактировать главную страницу на Joomla

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Приветствую!

ТЗ.

На главной странице, в ее верхней части, хотелось бы увидеть 2 блока с заданными размерами, в которые выводились бы материалы из категорий, с определенными параметрами:

1. Блок (новости компании) - выводятся материалы из категории, по последней дате публикации.

2. Блок (внешние новости) - не принципиально откуда, с яндекса или рбк, для увеличения динамического обновления страниц сайта.

Рамочка не принципиально овальная, можно прямоугольную. Хотелось бы, чтобы в размеры рамки выводилась часть материала, а остальное открывалось по ссылке подробнее. Если будут вопросы с удовольствием отвечу. Сайт мой, и занимаюсь им сам, но к сожалению умею не все. Финансовая сторона вопроса обсуждается. Доделок по сайту достаточно, это пробный камень.

P.S. На данный момент, в синем квадрате, выводится случайным образом один из трех материалов в заданной категории.

Joomla
13 лет назад
BaF_762
Юрий 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
Mila-kh
Оксана 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работой доволен. Все мои пожелания были учтены и выполнены на должном уровне.
Юрий - замечательный заказчик. Приятен в общении. Оплату производит в срок. Всегда на связи. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.