Дизайн сайта - из джипега в псд

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть "сырой" сайт http://aviring.ax3.net/ Необходимо его доделать по требованиям ТЗ и раскрутить. Оставляйте, пожалуйста, объективные предложения по цене и срокам. С уважением, Ирина P.S. Благодарю всех, коллеги, кто откликнулся на проект, исполнитель выбран.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн сайта в джипеге, нужно его перевести в псд... и сделать второй вариант этого дизайна с небольшими доработками - меняем логотип и цветовую гамму.
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