Дизайн сайта - из джипега в псд

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки525 просмотров
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Есть дизайн сайта в джипеге, нужно его перевести в псд... и сделать второй вариант этого дизайна с небольшими доработками - меняем логотип и цветовую гамму.

Дизайн сайта
13 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
1rina
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-3)
13 лет назад
$20
2 дня
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