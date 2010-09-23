Создание сайта (сухофрукты и орехи)

Необходимо доработать сайт http://bonlivraison.com/ Примерное ТЗ в аттаче. Жду предложений по цене и срокам на отдельные релизы и по возможности по задачам. Также задвайте вопросы если что-то неясно или не совсем корректно в ТЗ. На сейчас особенно интересует релиз1 Спасибо