Дизайн меню

OverPro.ru - Автоматизированная система для игры в Counter Strike 1.6 на деньги.

На сайте имеется панель "входа" (полоска) / после авторизация "меню" (полоска).

Нужно эту панель переделать, перерисовать.

Посмотреть, как реализованна сейчас.

Панель должна быть приближена к цветам сайта, важное примечание в новой панели нужно перенести все пункты меню и подпункты меню на панель, чтобы всё было удобно и комфортно.

Высотку панели можно не соблюдать.

Желательно панель, чтобы имела прозрачность, т.к. находится в шапке сайта

Обращаться с портфолио к веб-мастеру по ICQ 412372146 (Виталий)

Если Виталий не доступен - к генеральному директору 195432266 (Амир)

Данные авторизации от http://overpro.ru - tester\tester (чтобы увидеть это меню)

500 wmr