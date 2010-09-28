Надо сделать редизайн шапки и меню сайта

Требуется сделать дизайн страниц сайта Гранитные Технологии (www.graniteh.ru). Требования к соискателю – портфолио. Требования к результату – лучший сайт в отрасли. "Профессионалы" не потратившие 30 минут на изучение сайтов конкурентов проходят мимо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать
1. предложить вариант написания названия фирмы - шрифт (цветовое исполнение устраивает)
2. редизайн шапки и меню сайта (возможен вариант с завитками и узорами)
3. пиктограму на фотографии кухонь (сейчас это на главной белый крестик на черном фоне)
Сайт производителя кухонь www.comoditaspb.ru
Продукция дорогая, поэтому сайт должен выглядеть дорого и со вкусом. Не надо перебора.
Предпочтительные цвета темно-синий или сине-фиолетовый, возможно использования золота или еще что-то предложите.
С победителя верстка шаблона.
ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН, поэтому варианты можно больше не слать!!!
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