Надо сделать редизайн шапки и меню сайта

# 1 — $ 75

Требуется сделать

1. предложить вариант написания названия фирмы - шрифт (цветовое исполнение устраивает)

2. редизайн шапки и меню сайта (возможен вариант с завитками и узорами)

3. пиктограму на фотографии кухонь (сейчас это на главной белый крестик на черном фоне)

Сайт производителя кухонь www.comoditaspb.ru

Продукция дорогая, поэтому сайт должен выглядеть дорого и со вкусом. Не надо перебора.

Предпочтительные цвета темно-синий или сине-фиолетовый, возможно использования золота или еще что-то предложите.

С победителя верстка шаблона.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН, поэтому варианты можно больше не слать!!!