Надо сделать редизайн шапки и меню сайта

$75
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки1031 просмотр
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#1$75

Требуется сделать

1. предложить вариант написания названия фирмы - шрифт (цветовое исполнение устраивает)

2. редизайн шапки и меню сайта (возможен вариант с завитками и узорами)

3. пиктограму на фотографии кухонь (сейчас это на главной белый крестик на черном фоне)

Сайт производителя кухонь www.comoditaspb.ru

Продукция дорогая, поэтому сайт должен выглядеть дорого и со вкусом. Не надо перебора.

Предпочтительные цвета темно-синий или сине-фиолетовый, возможно использования золота или еще что-то предложите.

С победителя верстка шаблона.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН, поэтому варианты можно больше не слать!!!

13 лет назад
indeez_crow
Максим 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
yagun
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#1
Правильно понял задание, первым предложил вариант, быстро все исправлял и сделал верстку, рекомендую
Так случилось, что Максиму, понадобилась работа раньше завершения срока конкурса, потому я отослал сделанную работу даже не дождавшись завершения конкурса на свой страх и риск, но человек не подвел, честно выполнил свои обещания и оплатил в полном объеме. Очень рекомендую!
Заявки фрилансеров
yagun
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#1
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