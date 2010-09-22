Сайт визитка

Здравствуйте!

Нужно создать управляемый сайт визитку на CCS Joomla, для часовой компании. Необходим каталог товаров. Наполнять сайт не нужно. А также зарегистрировать домен, решить все вопросы по хостингу.

Без сроков и бюджета заявки не рассматриваю.