Сайт визитка

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки416 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно создать управляемый сайт визитку на CCS Joomla, для часовой компании. Необходим каталог товаров. Наполнять сайт не нужно. А также зарегистрировать домен, решить все вопросы по хостингу.

Без сроков и бюджета заявки не рассматриваю.

13 лет назад
BaroTimur
Темур 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
inzor
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
14 дней
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