Дизайн сайта (научные работы на заказ)

Необходимо сверстать вот такой сайт http://www.promgirl.com/?siteID=7mLShlfzVZ0-mG%2Fcq94i0SBgc2GHzgCkvg , постаратся максимально внести внего изменения по вложенному брифу. А потом залить туда 15-20 страниц уникального контента. Вариант второй вы берете любой шаблон делаете его под БРИA вложенный в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассмотрю варианты с версткой и без нее (лишь дизайн).
внимание! дизайн главной и внутренних страниц отличается.
за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/
анимация и программирование в состав проекта не входит
фон белый
гамма элементов -от желтого до кирпичного, темно-красного
слева образ методистки (прикрепленный файл). Поскольку фигура вытянутая по высоте, то будет размещаться параллельное шапке, меню горизонтальному и нижеидущему анимированному блоку)
в шапке так же- название Методистка.ru. Под ним-слоган (пока не определен). Правее идут контактные данные с пиктограммами
(телефон, ася, скайп, мыло)
В самом правом углу- вход для клиентов
ниже: горизонтальное меню (главная, о компании, услуги, гарантии, цены, скидки, готовые работы, Вопросы-ответы, контакты)
ниже- рекламный блок анимированный, а правее него - оформить заказ, магазин готовых работ.
ниже в основном текстовом поле:
Дипломные работы Курсовые работы
Рефераты Контрольные
под ними блок в рамочке "прочие услуги"
ниже: Новости -3 шт в один столбец, рядом с новостями небольшой рекламный блок или два
в самом низу сайта- Принимаем к оплате
пиктограммы способов
ниже-дублируещее горизонтальное меню
копирайт, карта сайта
правый столбец сайта-
"контактная информация"
адрес, мыло, телефон
"отзывы"
вывод 2х последних отзывов
прямоугольный рекламный блок
гарантии
авторам
партнерам
рассматриваю лишь кандидатов с портфолио, отзывами и асей.
варианты оплаты- безопасная сделка, электронные системы, анелик, контакт
30% оплаты после предоставления макета.
обязательно указывайте в проекте сумму и срок выполнения (оперативность очень важна)
Готовы платить за достойный результат
при возникновении вопросов, уточнений и пр-всегда готовы проконсультировать (пишите в приват, в аське не всегда удобно оперативно ответить)
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