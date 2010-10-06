Дизайн сайта (научные работы на заказ)

$100
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки530 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рассмотрю варианты с версткой и без нее (лишь дизайн).

внимание! дизайн главной и внутренних страниц отличается.

за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/

анимация и программирование в состав проекта не входит

фон белый

гамма элементов -от желтого до кирпичного, темно-красного

слева образ методистки (прикрепленный файл). Поскольку фигура вытянутая по высоте, то будет размещаться параллельное шапке, меню горизонтальному и нижеидущему анимированному блоку)

в шапке так же- название Методистка.ru. Под ним-слоган (пока не определен). Правее идут контактные данные с пиктограммами

(телефон, ася, скайп, мыло)

В самом правом углу- вход для клиентов

ниже: горизонтальное меню (главная, о компании, услуги, гарантии, цены, скидки, готовые работы, Вопросы-ответы, контакты)

ниже- рекламный блок анимированный, а правее него - оформить заказ, магазин готовых работ.

ниже в основном текстовом поле:

Дипломные работы Курсовые работы

Рефераты Контрольные

под ними блок в рамочке "прочие услуги"

ниже: Новости -3 шт в один столбец, рядом с новостями небольшой рекламный блок или два

в самом низу сайта- Принимаем к оплате

пиктограммы способов

ниже-дублируещее горизонтальное меню

копирайт, карта сайта

правый столбец сайта-

"контактная информация"

адрес, мыло, телефон

"отзывы"

вывод 2х последних отзывов

прямоугольный рекламный блок

гарантии

авторам

партнерам

рассматриваю лишь кандидатов с портфолио, отзывами и асей.

варианты оплаты- безопасная сделка, электронные системы, анелик, контакт

30% оплаты после предоставления макета.

обязательно указывайте в проекте сумму и срок выполнения (оперативность очень важна)

Готовы платить за достойный результат

при возникновении вопросов, уточнений и пр-всегда готовы проконсультировать (пишите в приват, в аське не всегда удобно оперативно ответить)

Дизайн сайта
13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$100
8 дней
Евгений сделал по первоначальным требованиям, всё в срок. Постоянно на связи, адекватно воспринимает критику.
Порядочный заказчик, отвечает на возникающие вопросы, готова предоставить всю необходимую информацию в кратчайший срок. Несмотря на то, что проект было решено до конца не доводить, выполненный объем работы был оплачен.
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