Нужно переделать сайт и залить уникальный контент

Необходимо сверстать вот такой сайт http://www.promgirl.com/?siteID=7mLShlfzVZ0-mG%2Fcq94i0SBgc2GHzgCkvg , постаратся максимально внести внего изменения по вложенному брифу. А потом залить туда 15-20 страниц уникального контента.

Вариант второй вы берете любой шаблон делаете его под БРИA вложенный в это объявление,подключаете бесплатный движок.

Стоимость работы за верстку 3000- 3500 рублей.

Стоимость контента обговаривается.

Портфолио обязательно!

Скайп administrator_od

телефон 8 962 934 00 00

icq 642607279

вложил еще ТЗ под него делать не обязательно, просто как вспомогательный элемент.

Призентацию тоже вложил.