Изменить шаблон joomla

Для туристической фирмы нужен легкий, светлый дизайн сайта. Наравления деятельности: 1. авиабилеты, визы, бронирование гостиниц - это решения для бизнеса 2. туры во все направления - это просто путешествия и отдых от Вас жду решения как разграничить направление ...