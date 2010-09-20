Дизайн сайта. WEB 2.0 минимализм.

Привет друзья-фрилансеры.

Ищю исполнителя на дизайн интернет-магазина.

Нравится стиль re-store.ru

Ищется дизайнеры подобного уровня (на иконки и рекламные фотки не смотрим, интересует именно сам стиль, прорисовка, пиксельная работа.

Дизайнер должен хорошо разбираться в модульной сетке и уметь создавать дизайн без фоток и иконок.

Шрифт в тексте без сглаживания!!!

От Вас жду следующей информации:

1. Ориентировочные цены (желательно вилка цен)

2. Примеры подобных работ

3. Ориентировочные сроки (тоже можно вилку)

PS. Школьникам и колхозникам, просьба фуфло не предлагать.

В личку не спамить.

PPS Я считаю что подобная работа больше 200 баксов не стоит, поэтому нет смысла меня переубеждать и предлагать выше цены.

Если повезет, то выберу того, кто покажет достойное качество за хорошую цену и срок.