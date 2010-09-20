Дизайн сайта. WEB 2.0 минимализм.

Для сайта мдицинской тематики(www.vashaibolit.ru) нужно сделать оригинальный шаблон, дизайн в детской, шутливой, приветливой форме, шаблон для движка dle 9 Требования к верстке: 1. разработать оригинальный дизайн 2. Кроссбраузерность IE6/7/8, FF, Opera, Chrome 3. Блочная, статический, валидная верстка расположение блоков в ...
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Привет друзья-фрилансеры.
Ищю исполнителя на дизайн интернет-магазина.
Нравится стиль re-store.ru
Ищется дизайнеры подобного уровня (на иконки и рекламные фотки не смотрим, интересует именно сам стиль, прорисовка, пиксельная работа.
Дизайнер должен хорошо разбираться в модульной сетке и уметь создавать дизайн без фоток и иконок.
Шрифт в тексте без сглаживания!!!
От Вас жду следующей информации:
1. Ориентировочные цены (желательно вилка цен)
2. Примеры подобных работ
3. Ориентировочные сроки (тоже можно вилку)
PS. Школьникам и колхозникам, просьба фуфло не предлагать.
В личку не спамить.
PPS Я считаю что подобная работа больше 200 баксов не стоит, поэтому нет смысла меня переубеждать и предлагать выше цены.
Если повезет, то выберу того, кто покажет достойное качество за хорошую цену и срок.
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