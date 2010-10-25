Нужен дизайн для интернет-магазина игрушек,

Логотип надо сделать из url'a, каким нибудь мультяшным шрифтом + фото ребенка или пупса (например: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BF%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA&img_url=s15.radikal.ru/i189/1003/71/62d0fd96a414.jpg&spsite=fake-047-8156018.ru&p=0 ).

Основные блоки:

1. Лого

2. Блок облака тегов - но в нем будут не теги в обычном понимании, а деление товары для детей по возрастам, например

http://www.fisher-price.com/us/default.aspx - центре, правда не такое подробное - всего 5 или 6 диапазонов возрастов.

примеры картинок для разных возрастов(по увеличению): погремушка, неваляжка, кубики, мячик, велосипед

3. Каталог по категориям (вложенность до 3 уровня)

4. корзина (Может изменятся по высоте, в зависимости от добавленных товаров)

5. Главное меню - Оплата, доставка, контакты, статьи, новости (расширяемое)

6. Баннерная зона на всех страницах(спецпредложение) и на главной дополнительная

7. Основная, контентная часть страницы.

Работать будет на prestashop.

блоки, элементы управления в блоках можно посмотреть на демке: http://www.prestashop.com/demo/

По стилю: нравятся яркие, насыщенные цвета(не кричащие) - оранжевый, зеленый, плавные градиенты, четкие границы, "типа web 2.0"

Не хочется что бы границы блоков сильно явно выделялись, нужно чтобы сайт смотрелся

целостно издалека, а не как мозайка или набор кирпичей: http://www.prestashop.com/demo/

Посетитель должен сразу понять на какой сайт попал (не только на главной), картинка с игрушками, например.

Дизайн должен быть спроектирован так, что если любой из банеров не отображается - дизайн не должен страдать

Примеры дизайнов, которые нравятся:

didis.com - особенно, четкая графика, легкое восприятие, ненавязчиво, классно подобраны цвета, хотя и несколько

холодноватая гамма на мой взгляд - надо больше теплых тонов - оранжевого например

puzyriki.ru - очень похожие на предыдущие впечатления

Макеты в файле, запускать надо файл макет_Start.html

Выбранный исполнитель получит дополнительные данные и примеры удачных дизайнов.

Будет выбран один исполнитель, без предоплаты, оплата любыми эл. деньгами

В предложении указывайте стоимость, срок, ссылку на портфолио.