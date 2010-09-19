Собрать блок простой

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки185 просмотров
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Необходимо собрать блок рекламный простой, аналог в приложении. Размер 800х73 макет тоже в приложении. Сейчас необходимо сделать

13 лет назад
bet-shop
Виктор 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов