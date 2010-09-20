Дизайн сайта приватно для Савченко Таня

Есть сайт Интернет казино. Хочу преобрести дизайн с флеш шапкой на англ. языке. Необходимо заменить все на русский язык и немного изменить дизайн. После чего необходимо создать соответствующие страницы - перенести все тексты и раздел ...
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Дизайн сайта http://acinvest.ru
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