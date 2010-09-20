Дизайн сайта приватно для Савченко Таня

1. Для проекта необходим программист javascript 2. проект - веб панель управления 3. нужно чтоб человек очень уверено общался с http://www.sencha.com/ или http://jquery.com/ 4. срок на 30 дней 5. оплата 500р в час 6. ставить задачи буду я. По сути ...