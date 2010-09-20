Дизайн сайта приватно для Савченко Таня

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки197 просмотров
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Дизайн сайта http://acinvest.ru

Дизайн сайта
13 лет назад
dmdemin
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$300
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Татьяной. Все сделано быстро и красиво, учтены все мои пожелания. Рекомендую всем заказчикам! Посмотреть проект можно тут: http://acinvest.ru
Была очень рада сотрудничеству, отечественный заказчик и очень приятный человек!
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