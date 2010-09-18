Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок280 просмотров
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Улучшить дизайн для сайта http://www.paytina.net.ru/

1. Активное использование css (но без фанатизма, в тех случаях когда есть смысл)

2. Размер имеет значение (ничего лишнего, размер страниц не должен быть большим)

3. Светлый фон, мягкие не яркие цвета

4. Придать какую-то индивидуальность (пожелание не конкретное, но все же...)

5. Кроссбраузерность

6. Примеры работ обязательно

7. Заоблачные цены не предлагать

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
Anchar13
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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