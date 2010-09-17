Доброго времени суток. Перед нами стоит задача: создание дизайна сайта для web студии. Дизайн нужен очень "легкий", все должно быть просто, ничего лишнего, "стиль Европы". Нужно использование оригинальной подачи информации (напр. с юмором, нестандартной идеей). Сайт, который ...
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Здравствуйте
Необходимо нарисовать дизайн сайта
Основные разделы
Главная страница
Форум
Каталог аудио -видео материалов
Каатлог книг
Текстовые страницы
Дизайн легкий приятный
Лого нет
Бюджет 4000 рублей
оплата только по факту
В личку писаль пожалуйста не надо, читать врятли буду
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