Эскизы основных страниц портала Стенограф.Ру

$500
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок357 просмотров
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Необходимо подготовить эскизы основных страниц портала СТЕНОГРАФ.ру.

stenograf.ru- платформа социальной сети, позволяющая за счёт единой точки входа получить возможность участия в разноплановых проектах и сервисах. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбирать сервисы и получать инофрмацию, которая интересна лично ему.

Кроме того, нужен логотип портала stenograf.ru

Основной смысл названия : Стенограф фиксирует жизнь

Стенограф отражает все стороны жизни в интернете.

Кроме того, дополнительный подтекст: Стенограф - как пишущий человек. + пишущий на стене.

13 лет назад
svm
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$350
5 дней
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