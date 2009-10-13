Нужно сделать дизайн для сайта http://vertusite.ru/ учитывая структуру движка и цвет фона картинок. Можно сделать часть шапки флешкой, как например тут http://watchsite.ru/ За основу можно взять этот дизайн и переделать http://vertusite.ru/diz.psd http://vertusite.ru/html/index.html Интересные примеры http://vip-phones.ru/ http://www.lux-replica-phones.com/ Возможная дополнительная работа: Верстка. Прикрутка дизайна к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить эскизы основных страниц портала СТЕНОГРАФ.ру.
stenograf.ru- платформа социальной сети, позволяющая за счёт единой точки входа получить возможность участия в разноплановых проектах и сервисах. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбирать сервисы и получать инофрмацию, которая интересна лично ему.
Кроме того, нужен логотип портала stenograf.ru
Основной смысл названия : Стенограф фиксирует жизнь
Стенограф отражает все стороны жизни в интернете.
Кроме того, дополнительный подтекст: Стенограф - как пишущий человек. + пишущий на стене.
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