Собрать и сверстать страницу-заглушку сайта

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ САЙТА ОПЛАТА ЗА ДИЗАЙН МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА- ГЛАВНОЕ, ДОСТИГНУТЬ НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/ анимация и программирование в состав проекта не входит фон белый гамма элементов -от желтого до темно-красного слева образ методистки (прикрепленный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лого. Есть текст.
Надо:
1. Собрать лого + текст красиво на странице-заглушке.
2. Придумать-добавить ненавязчивый background на страницу
3. Добавить поле ввода e-mail
4. Добавить красивую кнпоку со словом Нажать!
В аттаче лого, чтобы понимать стиль верстки и потенциального background
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