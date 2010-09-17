Собрать и сверстать страницу-заглушку сайта

Отличный заказчик! Все что нужно для успешного выполнения проекта было предоставлено: конечно материалы, четкое задание, ну и огромный простор для творчества. С оплатой тоже проблем никаких небыло. Рекомендую всем и сам буду рад сотрудничать в дальнейшем!